المنصات الرقمية تسجل 222 ألف تفاعل خلال موسم الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت المنصات الرقمية التابعة لمركز التواصل بوزارة الحج والعمرة 222 ألف اتصال هاتفي منذ بداية موسم الحج للعام الحالي في شهر ذي القعدة حتى أمس. ويستهدف المركز تيسير وتسهيل رحلة ضيوف الرحمن من قدومهم حتى مغادرتهم، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتجاوب المركز مع عدد من الاستفسارات، وقدم الإجابات عليها بلغات عدة، شملت العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية وغيرها من اللغات الحية، في إطار جهود المركز لمساعدة حجاج بيت الله الحرام على تجاوز جميع الصعوبات التي قد تواجههم قبل قدومهم من بلادهم، وبعد وصولهم إلى المملكة، وأثناء وجودهم لتأدية نسك الحج، باستقبال الاستفسارات من خلال الرقم الموحد، والبريد الالكتروني، وحساب العناية بالمستفيدين على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر».

وبلغ متوسط الردود الهاتفية عبر الرقم المجاني الموحد (920002814) نحو 3 آلاف مكالمة يوميا، كانت غالبيتها حول طرق الحصول على التأشيرات، وآليات التقديم للحج، وكيفية الاستفادة من تطبيق «اعتمرنا»، والدعم الفني وغيرها من الأمور، فيما سجل البريد الالكتروني (carehaj.cov.sa) استقبال 3600 رسالة الكترونية خلال المدة نفسها، وتم التجاوب معها جميعا.

كما تفاعل حساب الوزارة للعناية بالمستفيدين (MOHU_Care) بالرد على أكثر من 1290 تغريدة ورسالة من خلال الحساب على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» أثناء الفترة الماضية.

يذكر أن آلية الرد على الاستفسارات والشكاوى في المركز تبدأ باستقبال البلاغات والاستفسارات المتعلقة بالحاج في شتى المجالات، ثم تمريرها إلى مركز التحكم والمتابعة لمعالجتها بالتعاون مع فرق الرقابة الميدانية التابعة للوزارة، بعدها يتم إغلاق البلاغ والتواصل مع الحاج للتأكد من إتمام جميع الأمور على النحو المناسب، وإغلاق البلاغ بعد تقييم المستفيد للخدمة المقدمة.

خدمات المنصات الرقمية

222 ألف تفاعل

3آلاف مكالمة يوميا

3600 رسالة الكترونية

1290 تغريدة ورسالة