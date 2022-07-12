شكرا لقرائتكم خبر التطبيقات الذكية ترشد 92 ألف حاج تائه بالمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ورئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية 1100 كشاف وجوال وقائد، عملوا في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، وثلاثة مراكز في مشعر عرفات، ومركز في حي العزيزية، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني، وكذلك الإرشاد عبر التطبيقات الذكية.
إرشاد الحجاج التائهين
92,592 حاجا جرى إرشادهم
6976 أوصلوا لمقراتهم
85,616 تم إرشادهم بالتوجيه
2288 طلعة قام بها الكشافة
1100 كشاف في المشاعر
كانت هذه تفاصيل خبر التطبيقات الذكية ترشد 92 ألف حاج تائه بالمشاعر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.