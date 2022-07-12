شكرا لقرائتكم خبر التطبيقات الذكية ترشد 92 ألف حاج تائه بالمشاعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت إحصائية صادرة من معسكرات الخدمة العامة التي أقامتها جمعية الكشافة العربية السعودية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة لحج هذا العام أن عدد التائهين الذين قام أفراد الكشافة بإرشادهم بدءا من يوم السابع من ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر من الشهر نفسه بلغ 92,592 حاجا من مختلف الجنسيات، حيث تم إيصال 6976 حاجا إلى مقار حملاتهم، فيما تم إرشاد 85,616 حاجا بالتوجيه والشرح عبر التطبيقات الذكية، كما بلغ عدد الطلعات التي قام بها أفراد الكشافة 2288 طلعة.

وأكد نائب رئيس جمعية الكشافة الدكتور عبدالله الفهد أن النجاح الذي تحقق في عملية الإرشاد جاء بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ثم بالدعم والتشجيع الذي وجدوه من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية خالد الفيصل، ووزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة بدر بن سلطان، ورئيس الجمعية الدكتور حمد آل الشيخ، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة.

وكانت الجمعية قد جندت لمهمة الإرشاد فقط في مشعري منى وعرفات وحي العزيزية 1100 كشاف وجوال وقائد، عملوا في ستة مراكز إرشاد بمشعر منى، وثلاثة مراكز في مشعر عرفات، ومركز في حي العزيزية، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل الالكتروني، وكذلك الإرشاد عبر التطبيقات الذكية.

إرشاد الحجاج التائهين

92,592 حاجا جرى إرشادهم

6976 أوصلوا لمقراتهم

85,616 تم إرشادهم بالتوجيه

2288 طلعة قام بها الكشافة

1100 كشاف في المشاعر