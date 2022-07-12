يحصل على ماجستير الفيزياء في عمر 12 عامًا!

محمد بن مسعود - الدمام - حصل طفل نابغة بلجيكي – هولندي يُدعى لوران سيمونز 12 عامًا على درجة الماجستير في الفيزياء من جامعة أنتويرب بعد عام واحد فقط من الدراسة.

وقال والده ألكسندر، يوم أمس الثلاثاء، «وحصل عليها بأعلى تقدير، بامتياز مع مرتبة الشرف».

وحصل الطفل العبقري، وهو من أب بلجيكي وأم هولندية، على أعلى من 145 درجة في اختبار معدل الذكاء، ويحصد الدرجات الأكاديمية بسهولة.

وحصل على درجة البكالوريوس، بامتياز مع مرتبة الشرف أيضا، في أنتويرب في غضون فترة قصيرة.

وأتم تعليمه المدرسي في سنّ الثامنة، قبل أن يذهب لتعلم الهندسة الكهربائية في أيندههوفن في هولندا.

وفي مطلع العام الجاري، كان طالبًا ضيفًا في جامعة لودفيج ماكسيميليان في ميونيخ الألمانية ومعهد ماكس بلانك لبصريات الكم في مركز أبحاث جارتشينج قرب ميونيخ، حيث شارك في مشروع بحثي لرصد خلايا سرطانية دقيقة في الدم باستخدام الليزر.

ويهدف لوران إلى إجراء بحث في عمل أعضاء صناعية.