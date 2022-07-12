إليسا تطرح أغنيتها الجديدة «زهرة من الياسمين» عبر قناتها الرسمية على يوتيوب

محمد بن مسعود - الدمام - طرحت النجمة إليسا، أمس، أغنيتها الجديدة زهرة من الياسمين، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وروّجت عبر حسابها على تويتر للأغنية قائلة: «زهرة من الياسمين مليانة عشق وحنين، لبنان العشق الأبدي».

واحتفلت النجمة إليسا، بوصول أغنيتها الجديدة مع الفنان سعد لمجرد «من أول دقيقة»، إلى 150 مليون مشاهدة في أقل من شهرين، وكتبت عبر حسابها على تويتر، قائلة: «150 مليون في هذا الوقت القصير تجاوز توقعاتي بكل الطرق الممكنة لا شيء ولا أحد يستطيع أن يقف في طريق سعادتي في هذه اللحظة».

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