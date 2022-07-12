محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
شهدت مسالخ مدينة السيح خلال أيام عيد الأضحى المبارك تنظيماً انسيابياً مميزاً وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين.
واستنفرت المسالخ جميع طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطنين والمقيمين بمتابعة متواصلة من الجهات الرقابية المختصة التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية،
بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم، من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الأضاحي، والحرص على حسن التنظيم وعدم التداخل والرقابة والتفتيش. وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، التي تعمل على استبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسالخ السيح تشهد تنظيماً انسيابياً مميزاً خلال أيام عيد الاضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.