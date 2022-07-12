مسالخ السيح تشهد تنظيماً انسيابياً مميزاً خلال أيام عيد الاضحى المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شهدت مسالخ مدينة السيح خلال أيام عيد الأضحى المبارك تنظيماً انسيابياً مميزاً وسط ارتياح من المواطنين والمقيمين.‏

واستنفرت المسالخ جميع طاقاتها البشرية والآلية لخدمة المواطنين والمقيمين بمتابعة متواصلة من الجهات الرقابية المختصة التابعة لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج، من خلال الكشف البيطري قبل الذبح لرفع معدلات الحماية الصحية،

بجانب الرقابة على أعمال المسالخ بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية للتأكد من مدى التزام مقاولي المسالخ بما يطلب منهم، من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش والالتزام بالتسعيرة الخاصة، وتنظيم دخول الأضاحي، والحرص على حسن التنظيم وعدم التداخل والرقابة والتفتيش. وتم اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات اللازمة لتقديم أفضل الخدمات التي تضمن المحافظة على عملية الإصحاح البيئي، التي تعمل على استبعاد اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.