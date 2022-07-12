شاهد.. رجل أمن وعدد من الحجاج يقبضون على لص أفريقي حاول سرقة دراجة نارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة لص “إفريقي الجنسية”، سرقة دراجة نارية في موسم الحج.

وأظهر مقطع الفيديو قيام الإفريقي بركوب الدراجة النارية ومحاولة الهروب بها، ولكن أحد عناصر الأمن أمسك بالدراجة من الخلف، وقام بملاحقه السارق برفقة أحد الحجاج.

وسقط السارق على الأرض بعد عدة أمتار، بعدما أمسك بملابسه أحد الحجاج، ليتم الإمساك به بعدما حاول الهروب من موقع الجريمة.

وطارد السارق أكثر من حاج، برفقة رجل الأمن، حيث أظهر مقطع الفيديو وقوع أحد الحجاج على الأرض خلال مطاردة الإفريقي.