اخبار دوليه – فرنسا: نافذة الفرصة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني تنغلق في غضون أسابيع

محمد بن مسعود - الدمام - قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الجديدة‭ ‬كاترين‭ ‬كولونا‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬إنه‭ ‬لم‭ ‬يتبق‭ ‬سوى‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنغلق‭ ‬نافذة‭ ‬الفرصة‭ ‬أمام‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬الإيراني‭.‬

وأضافت‭ ‬كولونا‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬للمشرعين‭ ‬أن‭ ‬الوضع‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬محتملا‭ ‬واتهمت‭ ‬طهران‭ ‬باستخدام‭ ‬أساليب‭ ‬المماطلة‭ ‬والتراجع‭ ‬عن‭ ‬المواقف‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭ ‬سابقا‭ ‬خلال‭ ‬المحادثات‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشهر،‭ ‬بينما‭ ‬تمضي‭ ‬قدما‭ ‬في‭ ‬برنامجها‭ ‬لتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭.‬

وقالت‭ ‬كولونا‭ ‬“لا‭ ‬تزال‭ ‬الفرصة‭ ‬سانحة‭… ‬لكي‭ ‬تقرر‭ ‬إيران‭ ‬أخيرا‭ ‬قبول‭ ‬اتفاق‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬إبرامه،‭ ‬لكن‭ ‬الوقت‭ ‬يمر”،‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬واصلت‭ ‬إيران‭ ‬مسارها‭ ‬الحالي،‭ ‬فستكون‭ ‬بصدد‭ ‬امتلاك‭ ‬سلاح‭ ‬نووي‭.‬

وأضافت‭ ‬“الوقت‭ ‬يمر‭. ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تدرك‭ ‬طهران‭ ‬ذلك”،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬انتخابات‭ ‬التجديد‭ ‬النصفي‭ ‬الأمريكية‭ ‬ستزيد‭ ‬من‭ ‬صعوبة‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭.‬

وقالت‭ ‬“ستنغلق‭ ‬نافذة‭ ‬الفرصة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسابيع‭ ‬قليلة‭. ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬اتفاق‭ ‬أفضل‭ ‬من‭ ‬الاتفاق‭ ‬المطروح‭ ‬على‭ ‬الطاولة”‭.‬

وقال‭ ‬المبعوث‭ ‬الأمريكي‭ ‬لمحادثات‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬الاتفاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إن‭ ‬إيران‭ ‬أضافت‭ ‬مطالب‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬لها‭ ‬بالمناقشات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامجها‭ ‬النووي‭ ‬خلال‭ ‬أحدث‭ ‬جولة‭ ‬محادثات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أحرزت‭ ‬تقدما‭ ‬مثيرا‭ ‬للقلق‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتخصيب‭ ‬اليورانيوم‭.‬