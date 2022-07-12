شاهد.. حارس النصر الجديد أمام أساطير كرة القدم “رونالدو وميسي”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ متابعات

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق قوة حارس النصر الجديد أمام أساطير كرة القدم.

وكان نادي النصر أعلن تعاقده رسميا مع الحارس الدولي الكولومبي ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: وقع مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، عقدًا مع ديفيد أوسبينا، حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، وبعقد يمتد لسنتين.

وانتهى عقد الحارس البالغ من العمر “33 عاما” مع نابولي الإيطالي في نهاية الموسم، والذي خاض معه ثلاثة مواسم، ولعب قبلها مع أرسنال الإنجليزي ونيس الفرنسي إضافة إلى أتلتيكو ناسيونال الكولومبي.