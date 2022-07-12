وقدم عدد من البرامج، والتي تضمنت ترجمة الدروس العلمية وخطب الجمعة، والسعي لتوفير التطبيقات الرقمية، وتوفير كتاب الله -عز وجل- والمجلدات والكتيبات الإرشادية بلغة «برايل» التي تعينهم على أداء مناسكهم بكل يسر وراحة.
وبين وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية، المهندس أمجد الحازمي، أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية، في إطار الخطة التشغيلية والميدانية، لاستقبال ضيوف الرحمن وإثراء تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فيما عكفت الإدارة العامة على إطلاق مبادرة «نحن معكم نسعى لخدمتكم» لخدمة ذوي الإعاقة البصرية والسمعية والحركية والفكرية، ومبادرة «إشارة» لترجمة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، و«مبادرة اجتماعي»
وتهدف إلى التسهيل على قاصدي البيت العتيق، أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، مشيرا إلى أن مبادرة «أبصار» وتتركز على ذوي الإعاقة البصرية، بتمكينهم من الاطلاع على الكتب الدينية، والاستفادة من الخرائط الإرشادية «الوصف المكاني»
ولفت الحازمي إلى أنهم لا يألون جهداً، في تقديم كافة الخدمات لضيوف الرحمن، منها الاجتماعية والتوجيهية والإرشادية والتنظيمية، في سبيل راحة الحجاج، وذكر بأن الإدارة وفرت موقعاً مخصصاً لخدمة ذوي الإعاقة، في توسعة الملك فهد رحمه الله – باب «64»، مضيفا بأن الإدارة العامة وضعت في جميع أنحاء البيت العتيق، الملصقات الإرشادية والتوجيهية للمواقع المختلفة لذوي الإعاقة الحركية، وأشار إلى أن الإدارة وفرت كتيبات صفة العمرة وحصن المسلم ودليل المعتمر، وهدية الناسك لأهم المناسك، وبلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال بلغة برايل.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مبادرات لـ 10 آلاف من المعاقين وكبار السن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.