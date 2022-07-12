استنفار بالمدينة وقياس رضا الحجاج بـ 10 لغات

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على المدينة المنورة منذ مساء الاثنين، ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة، جاهزيتها لاستقبال أفواج ضيوف الرحمن خلال موسم ما بعد الحج، في حين وضعت وزارة الحج والعمرة خططاً وبرامج سكنية، لإبقاء الحجاج على الأقل 24 ساعة قبل سفرهم، عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة، أو المغادرة براً، في حين تمتد بعض رغبات الحجاج للبقاء في المدينة إلى 10 أيام قبل المغادرة، وجرى تقديم جميع التسهيلات، التي تضمن انسيابية وصول الحجاج، وحركة الحافلات المتجهة إلى منافذ المغادرة البرية، أو إلى مساكنهم في المنطقة المركزية.

خطط تكاملية

وأعدت وزارة الحج مقياسا لرضا الحجاج، يهدف إلى رصد النقاط المتميزة والمؤثرة، وتقييم اداء الخدمات، عبر تطبيق الحج أو المقابلات الميدانية مع الحجاج، أو مجموعات التركيز، حيث يتم استخدام أكثر من 10 لغات في قياس مدى رضا الحجاج، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والأردو والهوسة والفارسية.

في المقابل وضعت وكالة شوؤن المسجد النبوي، خططها التكاملية لاستقبال الحجاج وزوار المسجد النبوي، وذلك بتجهيز أكثر من 5 آلاف كادر من منسوبي وكالة شوؤن المسجد النبوي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

مراكز مؤقتة

وتعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية، في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر، للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز الاستقبال، حيث تتمركز الفرق على مدار 24 ساعة، حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج الحجاج.