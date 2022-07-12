خطط تكاملية
وأعدت وزارة الحج مقياسا لرضا الحجاج، يهدف إلى رصد النقاط المتميزة والمؤثرة، وتقييم اداء الخدمات، عبر تطبيق الحج أو المقابلات الميدانية مع الحجاج، أو مجموعات التركيز، حيث يتم استخدام أكثر من 10 لغات في قياس مدى رضا الحجاج، تشمل العربية والإنجليزية والفرنسية والأردو والهوسة والفارسية.
في المقابل وضعت وكالة شوؤن المسجد النبوي، خططها التكاملية لاستقبال الحجاج وزوار المسجد النبوي، وذلك بتجهيز أكثر من 5 آلاف كادر من منسوبي وكالة شوؤن المسجد النبوي، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مراكز مؤقتة
وتعمل فرق ميدانية في عدة مراكز مؤقتة، بمشاركة الدوريات الأمنية، في توجيه حافلات حجاج الجو والبحر، للدخول إلى مركز الهجرة لاستقبال حافلات الحجاج، وتوجيه السيارات الصغيرة والحافلات الخاصة بنقل حجاج البر إلى مركز الاستقبال، حيث تتمركز الفرق على مدار 24 ساعة، حتى الخامس عشر من شهر ذي الحجة، لمواكبة كثافة حركة قدوم أفواج الحجاج.
كانت هذه تفاصيل خبر استنفار بالمدينة وقياس رضا الحجاج بـ 10 لغات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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