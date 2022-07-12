200 أضحية و219 طن سلال غذائية بعدن

مساعدات إنسانية
ويهدف المشروع إلى مساعدة الأسر المحتاجة من النازحين خلال عيد الأضحى، وذلك بتوزيع لحوم الأضاحي بمقدار نصف أضحية لكل أسرة، يستفيد منه 4 آلاف أسرة، بواقع 28.000 فرد، في محافظات عدن وحضرموت والمهرة ومأرب.
يأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من المملكة ممثلةً بالمركز، لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول والشعوب الشقيقة والصديقة، في مختلف الظروف والأوقات.
أمن غذائي
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 219 طنا و 350 كيلوجراما من السلال الغذائية، في مديريات البريقة ودار سعد والشيخ عثمان بمحافظة عدن، استفاد منها 12.300 فرد.
ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي للعام 2022، الذي ينفذه المركز في اليمن، ويستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية، تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.
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