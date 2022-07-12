اخبار السعوديه

ضبط 32 كيلوجراما من الحشيش المخدِّر بعسير

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اكتمال التفويج وإدارة الحشود بمكة والمشاعر

أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ...

a3abc72a18.jpg‏مكة المكرمة: دوت الخليج
e8623352cc.jpg13 ذو الحجة 1443 هـ

97 مركزا طبيا و320 سيارة إسعاف

أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسى، نجاح خطة الحج الإسعافية للهيئة، خلال موسم الحج، وقال إن الهيئة...

icon-byline.pngمكة المكرمة: فهد الإحيوي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ

حجاج يوثقون رحلتهم بمواقع التواصل

يمكن للحجاج استكشاف عهد النبوة وعهد صدر الإسلام من خلال تتبع خطى الحبيب وأصحابه ضمن البرامج السياحية التي تنفذها الجهات المعنية...

icon-byline.pngالمدينة المنورة : عبدالعزيز الحربي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ

5 مبادرات لـ 10 آلاف من المعاقين وكبار السن

استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة، لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ
«واس»

استنفار بالمدينة وقياس رضا الحجاج بـ 10 لغات

بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على المدينة المنورة منذ مساء الاثنين، ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: سعد الحربي
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ

200 أضحية و219 طن سلال غذائية بعدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 أضحية لمرضى الفشل الكلوي والأيتام ومرضى الأمراض المزمنة، في مديريات المنصورة...

icon-byline.pngعـدن: دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ

آل الشيخ يستعرض لهيئة الصحفيين إنجازات الإسلامية بالحج

في لقاء اتسم بالشفافية والوضوح والاريحية شرّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل...

icon-byline.pngمكة المكرمة: مصلح الفرحان
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ

ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية

دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير ، المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية،...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png13 ذو الحجة 1443 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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