ضبط 32 كيلوجراما من الحشيش المخدِّر بعسير

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اكتمال التفويج وإدارة الحشود بمكة والمشاعر
أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ...
97 مركزا طبيا و320 سيارة إسعاف
أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسى، نجاح خطة الحج الإسعافية للهيئة، خلال موسم الحج، وقال إن الهيئة...
حجاج يوثقون رحلتهم بمواقع التواصل
يمكن للحجاج استكشاف عهد النبوة وعهد صدر الإسلام من خلال تتبع خطى الحبيب وأصحابه ضمن البرامج السياحية التي تنفذها الجهات المعنية...
5 مبادرات لـ 10 آلاف من المعاقين وكبار السن
استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة، لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار...
استنفار بالمدينة وقياس رضا الحجاج بـ 10 لغات
بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على المدينة المنورة منذ مساء الاثنين، ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة...
200 أضحية و219 طن سلال غذائية بعدن
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 أضحية لمرضى الفشل الكلوي والأيتام ومرضى الأمراض المزمنة، في مديريات المنصورة...
آل الشيخ يستعرض لهيئة الصحفيين إنجازات الإسلامية بالحج
في لقاء اتسم بالشفافية والوضوح والاريحية شرّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل...
ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية
دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية،...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 32 كيلوجراما من الحشيش المخدِّر بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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