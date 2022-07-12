ضبط 32 كيلوجراما من الحشيش المخدِّر بعسير

اكتمال التفويج وإدارة الحشود بمكة والمشاعر أعلنت وزارة الحج والعمرة اكتمال خطط التفويج وإدارة الحشود من داخل الأماكن المقدسة، واستمرار التفويج للحجاج المغادرين عبر المنافذ... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

97 مركزا طبيا و320 سيارة إسعاف أكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، الدكتور جلال بن محمد العويسى، نجاح خطة الحج الإسعافية للهيئة، خلال موسم الحج، وقال إن الهيئة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

حجاج يوثقون رحلتهم بمواقع التواصل يمكن للحجاج استكشاف عهد النبوة وعهد صدر الإسلام من خلال تتبع خطى الحبيب وأصحابه ضمن البرامج السياحية التي تنفذها الجهات المعنية... المدينة المنورة : عبدالعزيز الحربي المدينة المنورة : عبدالعزيز الحربي 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

5 مبادرات لـ 10 آلاف من المعاقين وكبار السن استفاد من الخدمات التي قدمتها الرئاسة العامة، لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، لحجاج بيت الله من الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

استنفار بالمدينة وقياس رضا الحجاج بـ 10 لغات بدأ حجاج بيت الله الحرام بالتوافد على المدينة المنورة منذ مساء الاثنين، ورفعت القطاعات والجهات ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

200 أضحية و219 طن سلال غذائية بعدن وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، 200 أضحية لمرضى الفشل الكلوي والأيتام ومرضى الأمراض المزمنة، في مديريات المنصورة... عـدن: دوت الخليج عـدن: دوت الخليج 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

آل الشيخ يستعرض لهيئة الصحفيين إنجازات الإسلامية بالحج في لقاء اتسم بالشفافية والوضوح والاريحية شرّف وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية دشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، المرحلة الثانية من مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية،... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 32 كيلوجراما من الحشيش المخدِّر بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.