شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل غاضبة من جماهير الاتحاد حول أنباء التعاقد مع هذا اللاعب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أظهر جانب كبير من جماهير الاتحاد السعودي عن غضبه حول أنباء اقتراب الفريق من التعاقد مع نجم وسط الزمالك المصري طارق حامد.

مفاوضات الاتحاد مع طارق حامد

طارق حامد

وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية عن إقتراب طارق حامد من إنضمامه لصفوف " العميد" لموسمين قادمين.

وأوضحت الجماهير في ردود أفعالها الغاضبة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن اللاعب بعيد تمامًا عن المشاركة منذ فترة بعيدة، إضافة عن عمر اللاعب الذي يتجاوز ال 33 عاما، الشئ الذي لا يتناسب مع تطلعات" العميد "فى ظل التحديات المقبلة.



العميد يرفع راية التحدي من جديد

وتمني جماهير الاتحاد النفس في الحصول على لقب الدورى الموسم القادم، وتجنب تكرار سيناريو الموسم الماضي، بعد أن كان الفريق ينفرد بصدارة المسابقة بفارق كبير عن غريمه الزعيم الهلالي.

وانفرد الاتحاد بصدارة الدوري بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال، حتي استطاع الهلال من تصحيح الأوضاع وقلب الطاولة وحسم اللقب بشكل رسمي في أسبوعه الأخير، بعد فوزه على الفيصلي بنتيجة هدفين لهدف.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه" العميد "، عن إتمام تعاقده مع البرتغالي نونو سانتو بعقد يمتد حتي 2024 ، كما سبق ل" نونو " تدريب العديد من الأندية الأوربية الكبيرة مثل فالنسيا الإسباني و بورتو البرتغالي وتوتنهام الإنجليزي.



ماذا قدم طارق حامد مع الزمالك

و شارك طارق حامد بقميص الفارس الأبيض للمرة الأولي عام 2014، حيث خاض مع الفريق 284 مباراة ، أستطاع خلال تلك الفترة من تسجيل 6 أهداف، وقام بصناعة 8 أهداف، كما سبق له الحصول علي البطاقة الحمراء في 5 مباريات فقط.

حقق نجم وسط ميدان نادي الزمالك 10بطولات، استطاع خلالها أن يجمع بين الكونفدرالية 2018 -2019، الدوري المصري(2) 2014-2015 ... 2020-2021 ، كأس مصر (4): 2015/ 2016/ 2018/ 2019، كأس السوبر المصري (2): 2017/2020، كأس السوبر المصري السعودي2018، كأس السوبر الأفريقي(1): 2020.