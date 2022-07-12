ضبط عدد من المتسولين بالرياض “فيديو”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض تمكنت شرطة منطقة الرياض من ضبط عددا من المتسولين الذين مارسوا التسول بطريقة مباشرة. وألقت الجهات الأمنية القبض على مواطنة مارست التسول بشكل مباشر من المارة بالطرقات العامة، ومقيم تابع لإحدى شركات النظافة بعد ممارسته التسول بين قائدى المركبات. أخبار قد تهمك

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