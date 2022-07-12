اخبار الخليج – تعقيبا على مقطع متداول.. شرطة العاصمة: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة مشاجرة بمنطقة المنامة

محمد بن مسعود - الدمام - تعقيبا على مقطع مصور تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.. شرطة العاصمة: جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة مشاجرة بمنطقة المنامة.

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