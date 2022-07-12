محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير
وجه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها عاجلا لسكان منطقة عسير، بشأن طقس الساعات المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع تساقط أمطار رعدية، بداية من الساعة 12:00 وحتى الساعة الـ 3:00 من مساء غدٍ الأربعاء.
وبحسب المركز، يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار رعدية حتى هذه الساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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