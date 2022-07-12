أمطار رعدية حتى هذه الساعة.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ فريق التحرير

وجه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تنبيها عاجلا لسكان منطقة عسير، بشأن طقس الساعات المقبلة.

وأوضح أنه من المتوقع تساقط أمطار رعدية، بداية من الساعة 12:00 وحتى الساعة الـ 3:00 من مساء غدٍ الأربعاء.

وبحسب المركز، يصحب الحالة نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.