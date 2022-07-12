4 فوائد لفيتامين C منها سرعة التئام الجروح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية أهمية حصول الجسم على فيتامين C أو حمض الأسكروبيك، للحفاظ على صحته وحيويته.

مصادر فيتامين C:

وبينت في إنفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر أن هناك بعض المواد الغذائية الغنية بفيتامين C منها: الفلفل البارد بأنواعه، والحمضيات مثل: الجوافة، والبرتقال، والفراولة.

كما تعتبر الطماطم من أغنى الخضروات بفيتامين C بالإضافة إلى البروكلي والقرنبيط كذلك.

أهمية فيامين C:

كما أشارت إلى أن أهمية فيتامين C تتمثل في: حماية الخلايا والحفاظ عليها، والحفاظ على صحة الجلد والأوعية الدموية، والعظام، والغضاريف.

كما يساعد فيتامين C في التئام الجروح، وتحسين معدل امتصاص الحديد في الجسم.