شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص ونتيجة مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على حساب المقاولون العرب بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2022 والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولى معقل فريق الزمالك في الجولة الـ24 من بطولة الدورى المحلي لكرة القدم لموسم 2021-2022.

أحداث مباراة الزمالك والمقاولون العرب

نادي الزمالك

وكان شوط المباراة الأول قد انتهى على واقع تقدم الزمالك بهدف دون رد، وكانت بداية اللقاء هادئة إلى حد كبير، واستحوذ لاعبوا الفريقين على الكرة من أجل البحث عن فرصة لتسجيل الهدف الأول وهدف التقدم.

هدف الزمالك الوحيد