متوسط ميدان الباطن ينتقل إلى الدوري الإماراتي

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محمد الفلاح - انتقل محمد رايحي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي، إلى الدوري الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

محمد رايحي ينتقل إلى الظفرة الإماراتي

محمد رايحي

حيث تمكنت إدارة نادي الظفرة الإماراتي، من حسم صفقة اللاعب الهولندي محمد رايحي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي.

ويدعم الهولندي محمد رايحي، صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة الإماراتي، بداية من الموسم المقبل.

وكانت إدارة نادي الباطن السعودي، قد نجحت في الظفر بخدمات الهولندي محمد رايحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية العام قبل الماضي 2020، قادمًا من صفوف فريق سبارتا روتردام.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، كان قد اختتم الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.

في المقابل اختتم فريق الظفرة الأول لكرة القدم، الموسم المنصرم من بطولة دوري أدنوك للمحترفين محتلًا المركز الثاني عشر، بعدما حصد 24 نقطة.



من هو محمد رايحي لاعب الظفرة الإماراتي الجديد؟

محمد رايحي، يجمع بين الجنسيتين الهولندية والمغربية، يبلغ من العمر 28 عامًا، ولكنه على مستوى المباريات الدولية ارتدى قميص المنتخب الهولندي فقط.

خاض 57 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي، وسجل خلالهم 11 هدف، وصنع 6 أهداف آخرين.