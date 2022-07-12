شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التعاون يحسم مصير مصطفى فتحي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعرب مصدر مسئول داخل نادي التعاون أنه لا نية للتفريط فى جناح الفريق المصري مصطفى فتحي.

مصطفى فتحي على رادار الأهلي المصري

ويأتى ذلك ردا على ما صدر من الإعلامى المصرى عمر ربيع ياسين عبر صفحته الشخصية خلال الأسابيع الماضية عن إمكانية إنتقال نجم الزمالك السابق والتعاون الحالى إلي الأهلى المصري.

وجاء تصريح الإعلامي عمر ربيع ياسين ليثير حالة من الفوضى في الوسط الرياضى المصرى، خصوصا أن اللاعب يعد أحد أبناء الفارس الأبيض الغريم التقليدي للأهلي المصري.

حقيقة رحيل مصطفى فتحي عن التعاون

وأوضح المصدر أنه من الصعب التفريط في لاعب بحجم مصطفى فتحي، في الوقت الذى كان مؤثرا بشكل كبير فى مشوار الفريق، فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتألق النجم المصري بشكل ملفت مع الفريق، حيث لم يحتاج للكثير للدخول فى أجواء الفريق، واستطاع أن يحرز 3أهداف فى أول 3مباريات فقط مع الفريق وساهم فى بقاء الفريق بشكل ملفت.

واستطاع النجم المصري أن يجذب الأنظار إليه بعد تألقه مع نادي سموحة قبل أن يعود إلي بيته من جديد، وواصل النجم المصري مع الفارس الأبيض مما دفع التعاون لسرعان التعاقد مع اللاعب، والذي أظهر مرونة كبيرة في التفاوض لإتمام إنتقاله للدورى السعودى.

ماذا قدم مصطفى فتحي مع الزمالك

و على مدار مشاركات مصطفى فتحى مع الزمالك، شارك فى 148 مباراة سجل خلالهم 24 هدفًا وصنع 14 هدفا وحصل على إنذارين فى البطولات المحلية والإفريقية المختلفة.

فيما توج ببطولة الدورى الممتاز مع الزمالك موسم 2014 – 2015، و3 بطولات لكأس مصر مواسم 2013 – 2014، 2014 – 2015، 2015 – 2016، وبطولة الكونفدرالية الإفريقية عام 2019 والسوبر المصرى موسم 2016 – 2017.

الجدير بالذكر أن فريق التعاون تمكن من البقاء في مسابقة الدورى بإعجوبة والهروب من دوامة الهبوط التي كانت تهدد الفريق، بعد مارثون طويل مع الباطن والحزم والفيصلي وأهلي جدة.