شكرا لقرائتكم خبر عن باليوم.. تعرف على راتب دافيد أوسبينا مع النصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن الراتب الذي سيتقاضاه الكولومبي دافيد أوسبينا، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

النصر يتعاقد مع دافيد أوسبينا

وكان نادي النصر، أعلن في بيان رسمي، أمس الاثنين، عن تعاقده مع دافيد أوسبينا لتدعيم حراسة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمدة موسمين حتى صيف 2024.

راتب دافيد أوسبينا مع النصر

صحيفة "آس" الإسبانية، كانت أوضحت في تقرير لها أن الراتب السنوي الذي سيحصل عليع الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا مع النصر، يصل إلى 3.5 مليون يورو في السنة الواحدة.

راتب دافيد أوسبينا بالريال السعودي:

ومن المقرر أن يحصل الحارس الكولومبي على راتب سنوي يقدر بـ 13 مليون ريال، و1.1 ألف شهريًا، و270 ألف أسبوعيًا.



على أن يحصل على راتب يومي بقيمة 38 ألف ريال، و1600 ريال في الساعة، و26 ريال في الدقيقة.



من هو دافيد أوسبينا

دافيد أوسبينا، هو حارس مرمى كولومبي مواليد 31 أغسطس 1988، يبلغ من العمر 33 عامًا، بدأ مسيرته الاحترافية مع ستاد رين الفرنسي في عام 2008، ثم انتقل إلى أرسنال في 2014، ثم نابولي عام 2018 حتى يونيو الماضي.

ماذا قدم دافيد أوسبينا مع نابولي

شارك دافيد أوسبينا مع نابولي منذ انضمامه في 103 مباراة، واستقبلت شباكه في المباريات 96 هدفًا، ونجح الكولومبي في الخروج بشباك نظيفة خلال 39 مواجهة.

أما عن أرقام دافيد أوسبينا مع نابولي خلال الموسم المنقضي، خاض 33 مباراة في مختلف البطولات، استقبلت شباكه خلالها 28 هدفًا، ولم تستقبل شباكه أي أهداف في 13 مباراة.