“الحج والعُمرة” توعي ضيوف الرحمن بضرورة إصدار تذاكر السفر الإلكترونية قبل التوجه إلى المطارات  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة

أطلقت وزارة الحج والعمرة برامجها التوعوية عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة الموجهة لضيوف الرحمن؛ والتي تؤكد على ضرورة إصدار تذاكر السفر الإلكترونية قبل الذهاب إلى المطارات، بلغاتٍ متنوعة منها: العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردية والماليزية، بهدف الوصول لأكبر عدد ممكن من الحجاج المسافرين.

واشتمل المحتوى التوعوي على عددٍ من النصائح التوعوية حول حقوق المسافرين، وأنظمة الطيران، وشروط حمل الأمتعة، واستراحات شحن عبوات مياه زمزم؛ مستخدمة الوزارة محتويات متنوعة وجذابة لتنبيه الحجاج المسافرين على الرحلات الداخلية بضرورة إتمام الحجوزات قبل الوصول إلى المطارات تفادياً للزحام والتكدس في صالات السفر، وذلك نظراً لوصول أعداد كبيرة من الحجاج إلى المطارات في نفس الوقت بسبب جدولة الرحلات.

كما سخرت وزارة الحج والعمرة حساباتها الرسمية للتوعية الحجاج وتعريفهم بالأمتعة غير المسموح بحملها في الطائرة، والتي تشمل: الأكياس البلاستيكية، والعبوات التالفة، والأمتعة ذات الشكل غير المنتظم، وعبوات ماء زمزم، وغيرها من الأمور، وذلك ضمن الجهود المشتركة مع الجهات ذات العلاقة لتوعية الحجيج لتسهيل أداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

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يُذكر أن وزارة الحج والعمرة كثفت خلال موسم الحج للعام 1443هـ أنشطتها التوعوية من خلال إنتاج وضخ العديد التصاميم والتصوير السينمائي بطريقة إبداعية مشوقة، منها: فيلم “بشوق إليك”، “أمنيات تتحقق”، “اهتمام والتزام”؛ فضلاً عن إطلاق 13 دليلاً توعوياً بأكثر من 14 لغة، وتتناول الأدلة الموضوعات التي تهٌم الحجاج من أمور صحية ودينية وإجرائية بأسلوب سهل ومُبسط يشمل جميع المراحل التي يمرون بها أثناء تأديتهم للمناسك، ويمكن الحصول عليها من خلال زيارة موقع الوزارة عبر الرابط: https://guide.haj.gov.sa/.