أقرب بدر عملاق في سماء السعودية

وسيصل القمر عند الساعة 12:05 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة (09:05 صباحا بتوقيت غرينتش) إلى أقرب نقطة له من الأرض لعام 2022 ثم سيشرق البدر العملاق من الأفق الجنوب الشرقي مع غروب الشمس، وسيلاحظ أن حجمه الظاهري كبيرا أثناء شروقه، عندما يكون بالقرب من الأفق، وهذا مجرد وهم بصري يحدث في منتصف كل شهر قمري، فبعد ارتفاعه في السماء يعود حجمه المعتاد.
من جهة أخرى، أوضح خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني أنه حسب المراصد يتوقع استمرار الحالة الممطرة اليوم (الثلاثاء) وليلة الأربعاء على أجزاء من جنوب منطقتي الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من نجران وعسير والباحة وعمان والإمارات بأمطار من خفيفة إلى غزيرة وسيول مع رياح.
من جانبه، أوضح رئيس جمعية تسميات السعودية الدكتور عبدالله المسند أن الحالة المطرية الصيفية تتزحزح ناحية غربي الربع الخالي وجنوبي منطقة الرياض ونجران وتبلغ أيضا مرتفعات جازان عسير، ومتوقع سماء غائمة جزئيا على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض والقصيم ومكة والمدينة والباحة وعسير ونجران وجازان.
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