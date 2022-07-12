القبض على شخصين سرقا مركبة وأضرما النار فيها

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أقرب بدر عملاق في سماء السعودية
ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن السماء السعودية ستشهد غدا (الأربعاء 13 يوليو الجاري) اكتمال القمر هذا الشهر (ذو الحجة) وسيمثل ثالث بدر...
روبوت لتوزيع المصاحف
وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف...
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