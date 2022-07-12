القبض على شخصين سرقا مركبة وأضرما النار فيها

أقرب بدر عملاق في سماء السعودية ذكرت الجمعية الفلكية بجدة أن السماء السعودية ستشهد غدا (الأربعاء 13 يوليو الجاري) اكتمال القمر هذا الشهر (ذو الحجة) وسيمثل ثالث بدر... جدة: يُمن لقمان جدة: يُمن لقمان 13 ذو الحجة 1443 هـ 13 ذو الحجة 1443 هـ

روبوت لتوزيع المصاحف وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، روبوتًا لتوزيع المصاحف على الحجاج داخل المسجد الحرام، خلال تأديتهم لطواف... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 12 ذو الحجة 1443 هـ 12 ذو الحجة 1443 هـ

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