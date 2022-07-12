شؤون الحرمين تطلق مبادرة أول بيت وضع للناس

وقالت مساعدة مديرة الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام النسائي بتول الكيشان، إن المبادرة تناولت استعراض ثمان معالم بارزة بالمسجد الحرام على هيئة تصاميم انفوجرافيك بمعلومات مثرية وطريقة إبداعية، وتتلخص حول الأهمية التاريخية لتلك الأمكنة وفضلها وسبب تسميتها، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أن هذه المعالم هي: بئر زمزم، ومعجن إبراهيم عليه السلام، ومقام إبراهيم عليه السلام، والحطيم من الكعبة، والحجر الأسود، والملتزم، والصفا والمروة، وميزاب الرحمة.
وقالت الوكيلة المساعدة للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية، ندى المالكي، إن إطلاق هذه المبادرة يأتي بهدف تقديم أفضل الخدمات وتوظيف التقانة الحديثة في خدمة ضيوف الرحمن.
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