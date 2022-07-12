شكرا لقرائتكم خبر عن "المصائب تتوالى".. أهلي جدة يتلقى صدمة جديدة بعد الهبوط لدوري يلو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقى فريق الكرة الأول بنادي أهلي جدة خلال الساعات القليلة الماضية ضربة جديدة موجعة وذلك بعد هبوط الفريق لدوري يلو وتوديع كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن سقط في فخ التعادل السلبي خلال الجولة الأخيرة أمام الشباب ولم ينجح في تحقيق الفوز الذي كان كافيًا لبقائه وسط أندية النخبة.

صدمة جديدة لأهلي جدة بعد الهبوط

عمر السومة

وقالت بعض التقارير الصادرة من العاصمة السعودية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء أن عمر السومة يرفض الخروج من الفريق سواء بيع نهائي أو على سبيل الإعارة حتى يحصل على كافة مستحقاته في البداية وبعدها يرحل في هدوء.

وأضافت تلك التقارير أن قيمة المستحقات الخاصة باللاعب تبلغ 12 مليون يرال كاش وقتها سيتم نناقشة العامين المتبقيين في عقده الذي يبقى ساريًا حتى يونيو من العام 2024.

مستقبل عمر السومة مع أهلي جدة

وفي نفس السياق ربطت العديد من التقارير خلال الآونة الأخيرة الدولي السوري عمر السومة بالرحيل عن أهلي جدة حيث يرفض اللعب في دوري يلو.

ودخل الثنائي المصري الأهلي والزمالك في سباق شرس من أجل الحصول على توقيع الدولي السوري قبل أن يظهر لهم منافس جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

حيث تسعى إدارة شباب الاهلي دبي في خطف اللاعب من أنياب الفرق الطامحة في التوقيع معه وستتضح الرؤية مستقبلًا.

مهارات السومة