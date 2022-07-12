شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تشكيل الزمالك الرسمي واحدة من الموضوعات التي لاقت عمليات بحث كبيرة من أجل معرفة ماهو تشكيل فريق الفارس الأبيض في بطولة الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي سيجمع بين المقاولون العرب اليوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو الجارى 2022 والتي ستنطلق بعد قليل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة.

تشكيل الزمالك الرسمي

الزمالك المقاولون العرب

وأعلن المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك تشكيلة القلعة البيضاء لمواجهة المقاولون العرب وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود حمدي" الونش" - حسام عبد المجيد -عبد الله جمعة.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - محمد أوناجم

خط الهجوم: سيف الدين الجزيرى - أشرف بن شرقى - أحمد سيد "زيزو".

ترتيب الزمالك والمقاولون العرب في الدوري المصري

ويدخل الزمالك تلك المواجهة وهو يحتل المركز الأول برصيد 51 نقطة جمعهما من لعب 23 مباراة، بينما وعلى الجانب المقابل فإن المقاولون العرب يحتل المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة جمعهما من لعب 22 مباراة.

الزمالك والمقاولون العرب في الدور الأول

وكانت نتيجة الدور الأول من بطولة الدوري المصري والتي كانت بالتحديد في الجولة السابعة قد انتهت على واقع فوز الزمالك بهدفين مقابل هدف، سجل أهداف المباراة كلاً من مصطفي فتحي ومحمد أوناجم بينما سجل هدف المقاولون العرب الوحيد محمد سالم.