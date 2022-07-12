القبض على شخصين سرقا مركبة وأضرما النار فيها بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن شرطة المنطقة قبضت على مواطنَيْن ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها. وأضاف المتحدث آنهجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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