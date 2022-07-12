أوروبا تُقرر تجميد أرصدة روسية بقيمة 13.8 مليار يورو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن مفوض العدالة بالاتحاد الأوروبي، أنه تم تجميد أرصدة روسية بقيمة 13.8 مليار يورو في إطار العقوبات جراء الحرب على أوكرانيا.

كما أعلنت السلطات السويسرية اليوم، أنها قررت تجميد أصولا روسية بقيمة 6.7 مليار فرنك سويسري، ما يعادل “أكثر من 6.8 مليار دولار”، وذلك على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، بسبب حربها غير المبررة على أوكرانيا.

فيما كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن واشنطن وحلفاءها جمّدوا أصولاً روسية بقيمة 330 مليار دولار منذ بدء النزاع في أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين قرروا تجميد 30 مليار دولار من الأصول المملوكة من الأثرياء أو النخب الروسية الخاضعة للعقوبات، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه تم تجميد حوالى 300 مليار دولار من البنك المركزي الروسي.

من ناحية أخرى، أكد الكرملين، أن العمليات الروسية الخاصة في أوكر