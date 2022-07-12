مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تودع ضيوف الرحمن العائدين إلى دولهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

تواصل مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة لأعمالها بإشراف ومتابعة ‬⁩صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار ووسط منظومة متكاملة من الخدمات للحجاج المغادرين على أكمل وجه امتدادا لما تحقق من نجاح في تنفيذ المرحلة الأولى لقدوم الحجاج .

وأعرب الحجاج المغادرون إلى أوطانهم في تصريحات لهم عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي تقدمها وتوفرها وتسخرها سنوياً لحجاج بيت الله الحرام، مثمنين ما تقوم به المملكة من مشاريع عملاقة في المشاعر المقدسة التي أسهمت في أداء حجاج بيت الله الحرام فريضة حجهم لهذا العام بكل يسر وسهولة، كما أثنى الحجاج المغادرون على الخدمات والتسهيلات التي قدمت لهم أثناء قدومهم عبر مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار وأثناء مغادرتهم المنفذ بعد أداء مناسك الحج، سائلين الله تعالى وهم يتسلمون هدية خادم الحرمين الشريفين (نسخة من القرآن الكريم) أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار ويحفظها من كل سوء ومكروه لتظل سنداً بعد الله للأمة الإسلامية والعربية.

وامتدحت الحاجة منى محمد من الأردن حج هذه السنة :” كونه ميسراً ومريحاً في كل مراحل أداء المناسك، مثنيةً على التفاعل الإنساني من القوات الأمنية والخدمية الموجودة في المشاعر المقدسة التي وفّرت أقصى درجات الراحة والأمان للحجاج كذلك جودة الخدمات المقدمة لهم في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار ، داعيةً الله عز وجل أن يجزي القائمين والعاملين خيراً على ما يقدمونه من تسهيلات وخدمات جليلة في الحج .

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كما نوه الحاج يوسف عبدالله المنسي من الأردن بالترتيب والتنظيم المميز الذي صاحب حج هذا العام على جميع المستويات الأمنية والمرورية طوال أيام الحج وتوفير جميع الخدمات لحجاج بيت الله الحرام سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وبما وجدوه من تعامل طيب وترحيب من العاملين بمدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار عند القدوم وعند المغادرة، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذا البلد من كل مكروه.

فيما أكدت الحاجة هدى الملكاوي من مدينة إربد الأردنية أن حج هذه السنة حقق قفزة نوعية في الخدمات وتيسير أداء مناسك الحج وهو ما أكد عليه أيضا صاحب شركة للحجاج والعمرة محمد الحاج الذي يعمل في هذا المجال منذ سنوات وقال: إن حج هذا العام ميسر ومنظم والوجود الأمني أثناء رحلة الحج جعل أداء هذه الفريضة في جو يسوده الأمن والأمان والراحة والاطمئنان، سائلاً المولى القدير أن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على أعماله العظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين.

من جهته عبّر الحاج فخري مفرح الخضوري عن إعجابه الشديد بالتنظيم وأعمال النظافة بالمشاعر المقدسة، وعناية الجميع بالمملكة أفراد وقطاعات بالحجاج والاهتمام بهم، منوهاً بما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين من تسهيلات لأداء مناسك الحج، معرباً عن تقديره لكل ما وجده من حفاوة وتقدير في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار .