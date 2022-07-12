محمد بن مسعود - الدمام - استفاد منها 1170أسرة.. حملة العبيدي تختتم مبادرة توزيع لحوم العيد ومبالغ مالية

اختتمت مبادرة العبيدي، الإثنين، حملة توزيع لحوم العيد ومبالغ مالية على الأسر الأشد فقرا في محافظتي عدن ولحج.

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وحسب الصحفي صالح العبيدي القائم على الحملة وبدعم من رجال الخير، فقد استفاد من حملة توزيع اللحوم 1170أسرة في كلا من محافظتي عدن ولحج، بالاضافة الى توزيع مبالغ مالية على الأسر المحتاجة، تقدر بحوالي 5.7مليون ريال يمني.

وقال العبيدي عبر حسابه على فيسبوك: “اليوم اختتمنا اعمالنا الإنسانية لهذا العيد، وبدعم الخيرين تمكنا من توزيع مبالغ مالية ولحوم:

وجاءت على النحو التالي:

– تمكنا بفضل الله عز وجل ومن ثم الداعمين، الوصول إلى 1170 أسرة استفادت من حملة توزيع اللحوم في محافظتي عدن ولحج.

– كما تم أيضاً توزيع مبالغ مالية على الأسر الفقيرة، وهي 1500 دولار ، و6ألف سعودي، و2 مليون و500 ألف ريال يمني.

شكرا لكل من تبرع وساهم معنا”.