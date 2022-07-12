أمطار وأتربة مثارة.. تنبيهات بشأن الحالة الجوية في عدد من المناطق خلال الساعات المقبلة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الثلاثاء)، عددًا من التنبيهات بشأن الأحوال الجوية في عدد من المناطق.

وتوقع أن تشهد منطقة الرياض، وتحديدًا في محافظات الزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء والرين والقويعية وعفيف، نشاطًا بالرياح وأتربة مثارة خلال الساعات المقبلة.

كما توقع أن تشهد المنطقة الشرقية، وتحديدًا في الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة والخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، رياحا نشطة وأتربة مثارة، مما قد يؤدي لنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية.

وأشار المركز إلى أنه من المتوقع أن تشهد منطقة نجران، وتحديدًا في محافظات الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، أمطارًا من متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة، يصحبها نشاط بالرياح السطحية وسيول وشبه انعدام في الرؤية.