شكرا لقرائتكم خبر عن عقبة تقف عائقًا أمام انتقال حارس اتحاد جدة إلى الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى نادي بوتافوجو البرازيلي، رغبته في الحصول على خدمات مارسيلو جروهي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بوتافوجو البرازيلي يفاوض اتحاد جدة لضم جروهي

مارسيلو جروهي

حيث أكدت صحيفة "SomosFanaticos" البرازيلية، أن نادي بوتافوجو البرازيلي، دخل في مفاوضات من أجل الحصول على خدمات البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

عقبة تقف عائقًا أمام انتقال جروهي إلى بوتافوجو

وأوضحت الصحيفة أن راتب حارس مرمى اتحاد جدة، المرتفع، يقف عائقًا أمام انتقال مارسيلو جروهي إلى النادي البرازيلي.

متى تعاقد اتحاد جدة مع مارسيلو جروهي؟

وكان تعاقد نادي اتحاد جدة مع مارسيلو جروهي، خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2019، قادمًا من صفوف جريميو.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، كان قد فشل في حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين الموسم المنصرم الذي توج به الهلال، بعد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الأخيرة.