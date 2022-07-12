شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعارته للشباب.. تطور مثير يحسم مستقبل فييتو مع الزعيم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تسعى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى معرفة مصير واحد من أبرز لاعبي الزعيم خلال الفترة القادمة خاصةً أن مصيره مازال غامضًا حتى الآن.

جماهير الهلال تترقب مصير لوسيانو فييتو

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إدارة نادي الهلال قد أعلنت إعارة اللاعب الدولي الارجنتيني لوسيانو فييتو صاحب الثمانية وعشرين عامًا لصفوف فريق نادي الشباب لمدة ستة أشهر قبل أن يعود لأزرق العاصمة من جديد.

فييتو

سبب مثير يدفع الهلال للتمسك بخدمات لوسيانو فييتو

وقالت بعض المصادر الخاصة أن المدير الفني الأرجنتيني للزعيم رامون دياز يفكر بقوة في الإبقاء على خدمات مواطنه فييتو وذلك بسبب معاناة الهلال من عقوبة عدم قيد أي من الصفقات الجديدة لفترتي إنتقالات بسبب قضية محمد كنو.

وبسبب عقوبة الإيقاف بات من الضروري تواجد فييتو في قائمة الزعيم وهو الذي إنضم قادمًا من صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية للموسم 2019-2020 ونجح في تقديم مستويات مميزة.

يُذكر أن الهلال كان قد نجح في خطف لقب الدوري السعودي الموسم الماضي من بين أنياب فريق نادي اتحاد جدة في الرمق الأخير من عمر الموسم.

مهارات الأرجنتيني فييتو لاعب الهلال السعودي