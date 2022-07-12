شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1443 هـ. جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

سيدي خادم الـحـرمـيـن الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيـز آل سعـود رئـيـس مـجـلـس الـوزراء أيده الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدام الله عزكم.. أتشرف بأن أرفع لمقامكم الكريم باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم أبنائكـم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام 1443هـ، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لمقامكم الكريم على ما تحقق بفضل الله وتوفيقه ثم بدعمكم المباشر وتوجيهاتكم السديدة من نجاح لموسم حج هذا العام، حيث تمكنت جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج من تنفيذ خططها الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لاستقبال مليون حاج بدقة عالية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة، وكان للجنة المشكلة بأمركم الكريـم برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لمتابعة التحديات التي تواجهها وزارة الحج والعمرة الأثر البالغ في تـسريـع وتيرة العمـل لتجـاوز العقبات ودعـم القطاعات العاملة في مجال الحج والعمرة بما يمكنهـا مـن إكمـال الاستعدادات لحج هذا العام متجاوزين آثار جائحة كورونا.

أحيط النظر الكريم بأنه اكتمل وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم (التروية)، وتم تصعيدهم لعرفات في صباح اليوم التاسع ، ومـن ثـم النفـرة مسـاء إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها، ثم إلى مشعر منى في اليوم التالي، ورمي جمرة العقبة، ثم التوافد إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك الحج اتباعـا لهـدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد تم تنفيذ الخطط الأمنية، والصحية والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، باحترافية عالية من قبل رجال الأمن وبمشاركة إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى، وفق تنظيم دقيق والتزام صارم بالاشتراطات التي حددتها توجيهاتكم الكريمة، وكانت الحالة الأمنية والصحية مستقرة - ولله الحمد- ولـم يـشهـد حـج هـذا الـعـام مـا يعكر صفو أمن الحج وسكينة الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.

ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة أعواماً عديدة وأنتم تنعمون بوافر الصحة وأن يجعـل ما تحقق من نجاح في موازين حسناتكم، وأن يبارك في جهودكم ويجزل لكم الأجر والمثوبة عـن كـل ما تقومون به في سبيل خدمة الحرميـن الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهما، وأن يشد أزركم بساعدكـم وولي عهدكم الأمين، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والإيمان.

والله يحفظكم ويرعاكم وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج هذا العام 1443هـ. جاء ذلك في برقية فيما يلي نصها:

سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‏أتشرف بأن أرفع لسموكم الكريم باسمي واسم أصحاب السمو أمراء المناطق، وأصحاب السمو والمعالي أعضاء لجنة الحج العليا، وباسم رجال الأمن، وكافة منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية المشاركة في أعمال حج هذا العام 1443هـ ، التهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله عليكم باليمن والبركات أعواماً عديدة وأزمنة مديدة، كما يسرني أن أتقدم بالتهنئة لسموكم الكريم على ما تحقق من نجاح لموسم حج هذا العام بفضل الله وتوفيقه ثم بمتابعة سموكم المباشرة والدعم غير المحدود الذي حظيت به القطاعات العاملة في الحج، حيث ذللتم العقبات وسهلتم الصعاب لتتمكن جميع الجهات المشاركة في مهمة الحج من تنفيذ الخطط الأمنية والخدمية والبروتوكولات الصحية لاستقبال مليون حاج بدقة عالية، وتقديم الخدمات اللازمة لهم بأعلى معايير الجودة، وكان للجنة المشكلة برئاسة سموكم الكريم لمتابعة التحديات التي تواجهها وزارة الحج والعمرة الأثر البالغ في تسريع وتيرة العمل لتجاوز العقبات واكتمال التجهيزات المطلوبة لحج هذا العام، والتعافي من آثار جائحة كورونا.

أحيـط النظـر الكـريـم.. بأن ضيوف الرحمن توافدوا إلى الحرم المكي الشريف وأدوا مناسكهم واكتمل وصولهم إلى مشعر منى في اليوم الثامن من ذي الحجة لقضاء يوم (التروية)، وتم تصعيدهم لعرفات في صباح اليوم التاسع، ومـن ثـم النفـرة مـساء إلى مشعر مزدلفة والمبيت فيها، ثم إلى مشعر منى في اليوم التالي، ورمي جمرة العقبة، ثم توافدوا إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة واستكمال مناسك الحج اتباعـاً لـهـدي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد تم تنفيذ الخطط الأمنية، والصحية، والوقائية، والتنظيمية، والخدمية، باحترافية عالية من قبل رجال الأمن وبمشاركة إخوانهم منسوبي الأجهزة الحكومية والأهلية الأخرى ، وفق تنظيم دقيق والتزام صارم بالاشتراطات التي حددها المقام السامي الكريم، وكانت الحالة الأمنية والصحية مستقرة ـ ولله الحمد ـ ولـم يـشهـد حـج هـذا العـام مـا يـعـكـر صـفـو أمن الحج وسكينة الحجاج، ولم تسجل أي حالات وبائية أو محجرية.

ختاماً أسأل الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة أعواماً عديدة وأنتـم تنعمون بوافر الصحة وأن يجعل ما تحقق من نجاح في موازين حسناتكم، وأن يبارك في جهودكم، وأن يجـزل لكم الأجر والمثوبة عـن كـل مـا تقومون به في سبيل خدمة الحرمين الشريفين، وتوفير الراحة والأمان والاطمئنان لقاصديهمـا وتقديـم خـدمـات متطورة بأحدث التقنيات، وأن يديم على هذه البلاد المباركة نعمة الأمن والإيمان في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - وتوجيهات سموكم الكريم.

والله يحفظكم ويرعاكم وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.