تحذير من زيادة استهلاك اللحوم في عيد الأضحى

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من زيادة استهلاك اللحوم. وأوضحت في انفوجراف على صفحتها الرسمية بتويتر أنه من المفضل أن يحسب الفرد نسبة الاستهلاك المناسبة له من البروتين يوميًا.الكمية المناسبة من اللحوم
وأوضحت أن الكمية المناسبة تتراوح من 15: 20% من معدل الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية (2000 سعر حراري)، والتي تعادل من 300: 300 سعر حراري من البروتين في اليوم.
ونصحت بأن تكون عدد الحصص اليومية من مجموعة اللحوم، بشكل عام من 2: 3 حصص في اليوم تحتوي الحصة الواحدة منها على 30 جرامًا.
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