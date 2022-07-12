اخبار دوليه – سلطان عُمان يبدأ زيارة رسمية إلى ألمانيا بهدف تعزيز مجالات التعاون بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - يبدأ سلطان عُمان، السلطان هيثم بن طارق، غدا الأربعاء، زيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، تهدف لتعزيز مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الثلاثاء، عن ديوان البلاط السلطاني العماني، أنه في إطار العلاقات التي تربط سلطنة عُمان وألمانيا وتعزيزا لمجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في تحقيق تطلّعات البلدين الصديقين، وبحث المواضيع الراهنة التي تهم الجانبين على الساحتين الإقليمية والدولية، سيبدأ السلطان هيثم بن طارق زيارة رسمية إلى ألمانيا ابتداء من 13 يوليو الجاري.
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