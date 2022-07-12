ما الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها فصل العامل؟.. “محامي” يٌجيب

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المحامي فهد الفوزان ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق ” تيك توك ” ، الحالات التي يٌحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بسبب غيابه .

وقال فهد، يحق لصاحب العمل فصلك بسبب غيابك ، وفقا للمادة الـ 80 من نظام العمل إذا تغيبت أكثر من 30 يوما متفرقا أو 15 يوما متصلة .

وتابع ، وشرط الفصل من العمل في هذه الحالة: أن يسبق هذا الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل ، بعد 20 يوما في الحالة الأولى و 10 أيام في الحالة الثانية .

وأضاف، يترتب على هذا الفصل من العمل عدم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وعدم التعويض .