محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
كشف المحامي فهد الفوزان ، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بتطبيق ” تيك توك ” ، الحالات التي يٌحق فيها لصاحب العمل فصل العامل بسبب غيابه .
وقال فهد، يحق لصاحب العمل فصلك بسبب غيابك ، وفقا للمادة الـ 80 من نظام العمل إذا تغيبت أكثر من 30 يوما متفرقا أو 15 يوما متصلة .
وتابع ، وشرط الفصل من العمل في هذه الحالة: أن يسبق هذا الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل ، بعد 20 يوما في الحالة الأولى و 10 أيام في الحالة الثانية .
وأضاف، يترتب على هذا الفصل من العمل عدم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وعدم التعويض .
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر ما الحالات التي يجوز لصاحب العمل فيها فصل العامل؟.. “محامي” يٌجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.