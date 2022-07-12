تصريح “مقلق” من الصحة العالمية بشأن كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من أن موجات جديدة من الإصابات بكوفيد تظهر أن الوباء “لم يقترب حتى من نهايته”.

وقال غيبرييسوس في مؤتمر صحافي إن “موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا أن كوفيد-19 لم يقترب من نهايته” مضيفا “بينما يضغط الفيروس علينا، يتعين أن نتصدى له”.