اخبار دوليه – تم اختيارهن وفق لمعيارين.. مئات النساء شاركن في تفويج الحجاج لأول مرة بالسعودية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مدير إدارة التفويج في شركة مطوفي حجاج الدول العربية، فيصل سلاغور، عن مشاركة 378 امرأة مطوفة في برنامج تفويج الحجاج لأول مرة، خلال موسم حج هذا العام.

وأوضح فيصل سلاغور قائلا: «تم اختيار 378 مطوفة للمشاركة للمرة الأولى في تفويج الحجاج من وإلى الجمرات، حيث تم اختيار 13 مطوفة يتولين المهمة الإشرافية في مركز متابعة برنامج التفويج في مقر الشركة الرئيسي في مشعر منى، بينما تم اختيار من أربع إلى خمس مطوفات في مهمة التفويج في كل مركز خدمة ميدانية، التي يصل عددها إلى 73 مركزا»، لافتا إلى أن «دور المرافقات في برنامج التفويج في عامه الأول انحصر في حمل اللوحات الإرشادية وتوجيه وإرشاد الحجاج من وإلى الجمرات، بالإضافة إلى توعية الحجاج بعدم الخروج في الأوقات المحظورة، التي تكون بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة».

وفي إطار حديثه عن طريقة اختيار المشاركات في التفويج، قال فيصل سلاغور: «ركزنا على معيارين رئيسيين عند اختيار المشاركات في برنامج التفويج، وهما قدرة المرأة البدنية على تحمل السير لمسافة تزيد على 5 كيلومترات، بالإضافة إلى قدرتها على استخدام الأجهزة الذكية المبنية على برامج التتبع».

من جانبه، أشار محمد حسن معاجيني، نائب رئيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية، إلى أنهم «أخضعوا النساء المشاركات في عملية التفويج لدورات نظرية وميدانية، شملت التعرف على طرقات مشعر منى، وقراءة الخرائط، ومعرفة جداول التفويج، وأوقات الحظر»، مؤكدا أن «التجربة لاقت نجاحا كبيرا في عامها الأول، بعد أن أظهرت المشاركات من النساء السعوديات المؤهلات قدرة كبيرة في مشاركة الرجل في تقديم الخدمة لضيوف الرحمن».

وأوضح أن «النساء المشاركات هن من السعوديات المؤهلات ذات التخصصات العلمية من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وأن الشركة تنوي دراسة التجربة وتقييمها في عامها الأول للتوسع فيها مستقبلا».

هذا وشدد رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية، ماهر جمال، على «حرص الشركة على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله، ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030».