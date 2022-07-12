توزيع مليون نسخة من المصاحف على الحجاج المغادرين

ويأتي توزيع المصاحف على الحجاج المغادرين إلى أوطانهم بعد أداء نسكهم إنفاذًا للتوجيهات السامية الكريمة بتوزيع مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، على جميع الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.
وقدم حجاج بيت الله الحرام الشكر والامتنان لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن، واصفين هدية المصاحف بأغلى هدية يعود بها الحاج لبلاده.
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