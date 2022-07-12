شكرا لقرائتكم خبر عن من هو روي فيوتريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تنتظر الجماهير المصرية بفارغ الصبر، رؤية ما سيقدمه المدير الفني البرتغالي، روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر وما سيقدمه مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس عن تولي روي فيتوريا الإدارة الفنية لمنتخب مصر خلفا لإيهاب جلال والذي تمت إقالته بعد ثلاث مباريات فقط مع الفراعنة.

من هو روي فيتوريا؟

فيتوريا هو مدير فني برتغالي من مواليد 16 إبريل عام 1970 بدأ مشواره التدريبي مع فريق فيلافرانكوينس سنة 2004 ومن ثم قاد بعدها فريق الشباب لبنفيكا.

واصل فيتوريا مشواره التدريبي في العديد من الأندية وكان أبرزهم بنفيكا والنصر السعودي وسبارتاك موسكو الروسي.

ويرتبط دائما فيتوريا اسمه بالنصر السعودي بشكل كبير وذلك لأنه خاض مع الفريق 86 لقاء مختلف حقق خلالهم الفوز في 54 مباراة وخسر في 19 وتعادل في 13 لقاء بينما نجح في حصد معهم لقب الدوري ولقب السوبر السعودي.

ويعد اللقب الأخير للنصر السعودي ببطولة الدوري، كان تحت قيادة فيتوريا في عام 2019 قبل أن ينجح في الفوز معهم أيضا بلقب السوبر السعودي.

ومنذ ذلك الحين، لم يتوج النصر السعودي بلقب الدوري واكتسح الهلال السعودي بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لثلاث سنوات متتالية.

روي فيتوريا

مباراة فيتوريا الأولى مع مصر

وستكون المباراة الأولى لفيتوريا مع منتخب مصر أمام منتخب مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في كوت ديفوار العام القادم.



وكان قد وكشفت بعض المصادر داخل اتحاد الكرة عن الجهاز المساعد للمدير الفني الجديد لمنتخب مصر حيث استقر فيتوريا على ضم 4 مساعدين أجانب بالإضافة إلى وجود عنصر أو اثنين مصريين داخل الجهاز.

الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر



واستقر فيتوريا على 4 أسماء وهم:

أرنالدو تيكسيرا مدرب عام لمنتخب مصر

سيرجيو بوتيلهو مدرب مساعد لمنتخب مصر

لويس ستيفس مدرب حراس المرمى

والتر دياس محلل أداء ومخطط أحمال

كما سيقوم اتحاد الكرة بترشيح بعض الأسماء للتواجد في جهاز المدير الفني البرتغالي وسيكون على رأسهم محمد شوقي مدرب عام المنتخب السابق ليكون هو العنصر المصري المتواجد داخل الجهاز الفني الجديد.