شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. اللجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا لكرة اليد 2022 تزف بشرى سارة للجماهير العربية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

وصل النداء ووصلت معه مشاعر الحب والانتماء من جمهورنا المصرى العظيم لبلادنا الحبيبة مصر انتم رقم واحد فى الملعب انتم من نلعب من اجلهم لادخال الفرحة والسعادة على قلوبكم نداء جماهيرنا المصرية اوامر تم تنفذها فورا.

تخفيض أسعار تذاكر مباريات كأس أمم إفريقيا لليد

اعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الامم الافريقية فى نسختها ال25 للرجال لكرة اليد رسميا إنه تم الاتفاق مع شركة تذكرتى على تخفيض سعر تذاكر المباريات لتكون 75 جنيه بدلا من 150 جنيه وذلك بداية من مباراة منتخب مصر الوطنى ومنتخب المغرب القادمة.

صرح بذلك كابتن عمرو صلاح امين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس لجنة التسويق ببطولة الامم الافريقية وقال ان هذا القرار قد اتخدته اللجنة المنظمة برئاسة الاستاذ الدكتور محمد الامين والكابتن محمد الالفى مدير البطولة بعد الاتفاق مع شركة تذكرتى وذلك تلبية لنداء جمهورنا المصرى العظيم وحضوره المباريات وتشجيع ومساندة منتخبنا الوطنى المصرى خلال مبارياته بالبطولة.

و اكد كابتن عمرو صلاح ان ذلك القرار يأتى تشجيعا من اللجنة المنظمة للبطولة للحضور الجماهيرى فى المباريات وننتظر جمهورنا المصرى العظيم فى المدرجات مؤازرة نجوم منتخبنا الوطنى المصرى.

مباراة مصر والكاميرون كرة يد