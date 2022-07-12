شكرا لقرائتكم خبر عن بيئة مكة تعلن نجاح خطتها لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - - 1.59 مليون رأس من الماشية المفسوحة والواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي رفع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج وسمو نائب امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظهم الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1443هـ. وأشار إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم ، والاهتمام البالغ من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ونائبه مؤكدًا على أهمية الدور الحيوي والمستمر الذي تقوم بهِ الوزارة وسعيها للعمل على توفير كافة خدمات قطاعاتها “البيئة، والمياه، والزراعة ” بما يلامس احتياجات الحجاج وقاصدي المشاعر المقدسة، ومثمنًا بذلك جهود القائمين في الفرع على عملهم الدؤوب وتفانيهم لرفع سقف الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وللسوق المحلي . وأعلن ان الوزارة خلال موسم الحج لهذا العام فسحت حوالي مليون وخمسمائة وتسعة عشر الفا رأس من الماشية المفسوحة والواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، توزعت بين 868.944 رأس غنم للسوق المحلي ، 12372 رأس من الأبقار ،و 650 الف راس لمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي، حيث بلغت الارساليات الحيوانية المفسوحة حوالي 1.518.994 رأس من الماشية . وأوضح ان المختبرات فحصت اكثر من 27 الف عينه في موسم الحج، حيث إن مختبر ميناء جدة الإسلامي يعمل في موسم الحج على مدار 24 ساعة، لاستقبال وفحص العينات الواردة من الإرساليات الحيوانية الحية، كما تعمل المختبرات البيطرية على دعم ومساندة الطبيب البيطري في المنافذ المختلفة للتشخيص والكشف عن الأمراض الحيوانية للإرساليات الواردة من الحيوانات الحية، حيث يقوم المختبر البيطري بتشخيص العديد من المسببات المرضية الفيروسية والبكتيرية والطفيلية وغيرها. وأشار إلى أن نتائج المختبر البيطري تساعد المختصين بالمحجر الحيواني على اتخاذ القرارات الخاصة برفض الإرساليات الحيوانية الواردة أو الموافقة على دخولها. كما تم فسح حوالي 945 الف رأس ماشية في حظائر مربي وموردي الماشية قبل دخولها إلى منافذ العاصمة المقدسة ، والمواشي المصرح دخولها الى العاصمة المقدسة 621.382 راس من الماشية وتم عدم فسح أكثر من 26.825 رأس من الماشية من الفرق الميدانية البيطرية في منافذ العاصمة المقدسة لعدة اسباب منها أعراض تنفسية ، عرج ، هزال ، اشتباه بروسيلا وأخرى . وقد بلغ أجمالي الحيوانات المحلية المفسوحة عبر فرق الحج البيطرية بمنافذ العاصمة المقدسة من تاريخ 13 حتى نهاية الموسم حوالي 655 الف رأس من الماشية . وكشفت الوزارة أن بيان مذبوحات العاصمة المقدسة منذ بداية الموسم وحتى تاريخ 12 ذو الحجة هو حوالي 439 الف رأس من الأغنام، وحوالي 5000 راس من الابقار وذلك من خلال المسالخ التي شغلتها الوزارة في العاصمة المقدسة لموسم حج هذا العام ، وهي 5 : مسلخ طريق الليث (أ)، ومسلخ طريق الليث (ب)، ومسلخ غرب مكة، ومسلخ العكيشية (الموسمي)، ومسلخ المعيصم النموذجي.