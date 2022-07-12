اخبار دوليه – مطار هيثرو: السقف المحدد لعدد المسافرين 100 ألف مغادر يوميًا حتى 11 سبتمبر

محمد بن مسعود - الدمام - طلب مطار هيثرو من شركات الطيران التوقف عن بيع تذاكر الصيف وذلك للسيطرة على طلبات السفر القائمة والمبرمة.

وقال الرئيس التنفيذي لمطار هيثرو جون هولاند أن المطار يمكن أن يتعامل مع حوالي 100 ألف مقعد مغادر في اليوم ، لكن التنبؤ بمقاعد المغادرة اليومية المتوقعة خلال الصيف سيبلغ 104 ألف مقعد، وأكد «وضعنا سقفًا لعدد المسافرين وهو 100 ألف مغادر يوميًا حتى 11 سبتمبر».

وأضاف «تم بالفعل بيع حوالي 1500 من هذه المقاعد الإضافية البالغ عددها 4000 فوق السعة للركاب ، لذلك طلبت إدارة المطار من شركات الطيران التوقف عن بيع المزيد من تذاكر الصيف.

وأكد أن مطار هيثرو رصد بعض شركات الطيران التي لم تتخذ الاجراءات الكافية لتقليص جدولها الزمني.

وقال: «على مدار الأسابيع القليلة الماضية ، حيث تجاوز عدد الركاب المغادرين بانتظام 100000 في اليوم، لاحظنا انخفاض مستوى الخدمة في المطار، منها فترات انتظار طويلة، وتأخر المسافرين المحتاجين للمساعدة، وفقدان أو تأخر حقائب السفر، إلى جانب عدم التقيد بالمواعيد وإلغاء الكثير من الرحلات في اللحظة الأخيرة.

وأضاف «مما زاد من الإرباك في مطار هيثرو هو التأخير في المطارات بالمجال الجوي الاوروبي، والزيادة المترتبة على أعداد الركاب التي تجاوزت القدرة الاستيعابية لشركات الطيرات والشركات المساعدة – المناولة – الأرضية والشركات العاملة في خدمات المطار.

وأكد جون هولاند أن مطار هيثرو اتخذ هذا القرار حفاضًا على مستوى الخدمات والرفاهية المقدمة في المطار ولعدم تعريض سلامة العاملين والموظفين والمسافرين للخطر.