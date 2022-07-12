وزير الحج والعمرة يهنئ القيادة بنجاح موسم الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

رفع معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، بفضل الجهود المتواصلة والمتابعة المستمرة من القيادة، وما وفرته من ممكنات مادية وبشرية لتسهيل تقديم الخدمات لضيوف الرحمن.

وقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، ولصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، على جهودهما المتواصلة لخدمة ضيوف الرحمن، وحرصهما المستمر على تقديم أجود الخدمات منذ قدوم الحجاج حتى مغادرتهم بسلام آمنين إلى بلادهم.

‏وأوضح معاليه أن الشراكة الفاعلة مع الجهات كافة؛ الأمنية والصحية والمدنية، أسهمت في تسهيل أداء ضيوف الرحمن لمناسك الحجّ، مشيدًا بجهود العاملين والمتطوعين من أبناء المملكة والمقيمين فيها خلال موسم الحج، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، في ظل منظومة متكاملة تتميز بالتشارك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في منظومة الحج والعمرة.