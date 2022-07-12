فيديو بتقنية “التايم لابس” يرصد انسيابية حركة الحجيج في منطقة الجمرات

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة المكرمة

نشرت وزارة الحج والعمرة، مقطع فيديو بتقنية “التايم لابس” لانسيابية حركة الحجاج خلال توجههم لرمي الجمرات، عبر الممرات والجسور المخصصة لذلك.

وأظهر المقطع، انسيابية حركة الحجاج من داخل مخيماتهم بمشعر منى، ومستوى تنظيم الحشود المتجهة صوب الجمرات خلال ساعات النهار، دون حدوث أي تدافع أو توقف لحركة سيرهم ذهاباً وإياباً بعد رمي الجمرات.

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد أعلنت نجاح تفويج الحجاج بعد رمي أكثر من 90% من الحجاج للجمرات، ومغادرة المتعجلين في ثاني أيام التشريق إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع بعد رميهم الجمرات الثلاث.