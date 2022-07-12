أبرزها «التفويج الذكي».. «الحج والعمرة» تُعلن اسحداث أنظمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الحج والعمرة، استحداث أنظمة ذكية، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لخدمة حجاج بيت الله الحرام في مواسم الحج المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن أبرز هذه الأنظمة هو “إدارة التفويج الذكي” الذي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل حركة الحجاج على كافة أدوار القطار، والمسارات الرئيسة المؤدية إلى جسر الجمرات.

وأفادت “الحج والعمرة” بأنه جرى ربط النظام ببطاقة ذكية، يحملها مرشد المخيم، خلال رحلته من مقر السكن في مشعر منى، إلى جسر الجمرات، لرفع دقة الالتزام بالتفويج.

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كما بيّنت الوزارة أهداف النظام التقني الجديد وهي:

دعم اتخاذ القرار في منصة إدارة التفويج الذكي.

مراقبة مواعيد وصول وانطلاق القطارات.

إدارة الحشود في مداخل محطات القطار.

رصد معدلات تدفق الحشود بكافة طوابق منشاة الجمرات.

متابعة الالتزام بجداول التفويج باستخدام بطاقات التفويج الذكي.

التحكم ومتابعة تدفق الحشود بمشعر منى.