“الخضيري”يوضح أفضل الحلول لخفض السكر التراكمي

محمد بن مسعود - الدمام - حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، د. فهد الخضيري، من الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الجسم.

وقال الخضيري، في تغريدة له عبر “تويتر”: “بعد سنابي وتغريدتي لدور القمح برفع السكر! ونجاحي ومتابعة ١١ شخص معي في خفض السكر التراكمي،فهذه الطريقة لعمل خبز مقاوم للسكر ويقلل من ارتفاع السكر ويكسر مقاومة الأنسولين ويخفّض التراكمي والتي وصلتني من الاستاذ عبدالرحمن الطويان وانشرها للفائدة مع ضرورة الاستمرار بالأدوية والحمية”.

وأوضح الخضيري، أن المقادير المطلوبة لعمل الخبز المقاوم للسكر هي:

1 كيلو لوز.

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1كيلو كتان.

1 كيلو شيا.

1 كيلو كينوا.

– قليل من الشومر والدارسين.

– يطحن جميعًا ويصير دقيقا ثم يخبز منه.

وأكد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات أنه تم تجربة هذه الطريقة في عدة منازل بالقصيم.