شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. ثنائي فرنسي يهدد النصر السعودي بخطف الصفقة الذهبية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء من العاصمة الاسبانية مدريد بوجود صراع ثنائي شرس بين إثنين من الأندية الفرنسية للحصول على صفقة كانت على رادار النصر السعودي للحصول على توقيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ثنائي فرنسي يهدد النصر بخطف بيانيتش

بيانيتش

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن إثنين من الأندية الفرنسية التي تنافس في الليج آن دخلت في صراع شرس للحصول على توقيع الدولي البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة السابق والذي لعب الموسم الماضي معارًا لصفوف بيشكتاش التركي.

وقالت صحيفة EL Nacional الإسبانية أن ناديي أوليمبيك ليون ومارسيليا الفرنسيين لديهما رغبة كبيرة في الحصول على توقيع قائد المنتخب البوسني حيث تواصلت الإدارة مع ناديه الأصلي برشلونة الاسباني لضمه.

شرط برشلونة للتفريط في بيانيتش

وسبق وأن أكدت إدارة برشلونة أن لديها بعض الشروط من أجل السماح للاعب البوسني بالرحيل على الرغم من وجود موافقة من جانب إدارة النصر السعودي لكن أصفر الرياض لم يرسل حتى الآن أي عروض رسمية للبلوجرانا.

وقال الإعلامي سانتي أونا أن النصر سبق وأن دخل في مفاوضات شخصية مع اللاعب الذي أبدى موافقته بسبب المدير الفني الفرنسي الجديد للعالمي رودي جارسيا الذي طالب بضمه بالإسم ومن المُنتظر أن تكلف الصفقة خزائن النادي 7 أو 8 ملايين دولار حال إتمامها قبل دخول الثنائي الفرنسي.

مهارات بيانيتش